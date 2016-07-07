Лукас Подольски
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.07.2016 7 июля 2016 чт 22:00
Германия
0 : 2
Франция
7.07.2016 7 июля 2016 чт 22:00
был в запасе
Германия
0
Франция
2
был в запасе
2.07.2016 2 июля 2016 сб 22:00
Германия
1(6) : 1(5)
Италия
2.07.2016 2 июля 2016 сб 22:00
был в запасе
Германия
1(6)
Италия
1(5)
был в запасе
26.06.2016 26 июня 2016 вс 19:00
Германия
3 : 0
Словакия
26.06.2016 26 июня 2016 вс 19:00
минуты: 72' - 90'
Германия
3
Словакия
0
минуты: 72' - 90'