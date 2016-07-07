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Лукас Подольски
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016
7.07.2016
7 июля 2016
чт
22:00
Германия
0 : 2
Франция
7.07.2016
7 июля 2016
чт
22:00
был в запасе
Германия
0
Франция
2
был в запасе
2.07.2016
2 июля 2016
сб
22:00
Германия
1(6) : 1(5)
Италия
2.07.2016
2 июля 2016
сб
22:00
был в запасе
Германия
1(6)
Италия
1(5)
был в запасе
26.06.2016
26 июня 2016
вс
19:00
Германия
3 : 0
Словакия
26.06.2016
26 июня 2016
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Германия
3
Словакия
0
минуты: 72' - 90'