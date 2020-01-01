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Лента
Матч-центр
Моя команда
Бастиан Швайнштайгер
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2015/2016
Лига Европы Плей-офф - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Юнайтед
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