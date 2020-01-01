Хосе Соса
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 июня 1985 (34) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Трабзонспор
3
1
0
2
0