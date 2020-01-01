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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хосе Соса
№8
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 июня 1985 (34) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Трабзонспор
3
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0
2
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