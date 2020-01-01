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Матч-центр
Моя команда
Михаэль Ренсинг
№1
Вратарь
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Команда
Фортуна
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 мая 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
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Фортуна
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