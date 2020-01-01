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Матч-центр
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Самуэль Это'О
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
италия. кубок
лига чемпионов
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
2010/2011
2009/2010
Италия. Серия А - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сампдория
14
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