Самуэль Это'О
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сампдория
14
2
4
1
0