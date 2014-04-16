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Карлес Пуйоль
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
22:30
Барселона
1 : 2
Реал
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
22:30
был в запасе
Барселона
1
Реал
2
был в запасе
6.02.2014
6 февр. 2014
чт
-:-
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
6.02.2014
6 февр. 2014
чт
-:-
был в запасе
Барселона
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
30.01.2014
30 янв. 2014
чт
-:-
Барселона
5 : 1
Леванте
42'
42'
42'
30.01.2014
30 янв. 2014
чт
-:-
42'
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2014
17 янв. 2014
пт
-:-
Хетафе
0 : 2
Барселона
17.01.2014
17 янв. 2014
пт
-:-
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
9.01.2014
9 янв. 2014
чт
-:-
Барселона
4 : 0
Хетафе
9.01.2014
9 янв. 2014
чт
-:-
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'