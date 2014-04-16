Карлес Пуйоль
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 22:30
Барселона
1 : 2
Реал
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 22:30
был в запасе
Барселона
1
Реал
2
был в запасе
6.02.2014 6 февр. 2014 чт -:-
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
6.02.2014 6 февр. 2014 чт -:-
был в запасе
Барселона
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
30.01.2014 30 янв. 2014 чт -:-
Барселона
5 : 1
Леванте
42'
42'
42'
30.01.2014 30 янв. 2014 чт -:-
42'
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2014 17 янв. 2014 пт -:-
Хетафе
0 : 2
Барселона
17.01.2014 17 янв. 2014 пт -:-
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
9.01.2014 9 янв. 2014 чт -:-
Барселона
4 : 0
Хетафе
9.01.2014 9 янв. 2014 чт -:-
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'