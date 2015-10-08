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Матч-центр
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Томас Каленберг
№7
Полузащитник
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Команда
Брондбю
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2014/2015
8.10.2015
8 окт. 2015
чт
21:45
Португалия
1 : 0
Дания
8.10.2015
8 окт. 2015
чт
21:45
был в запасе
Португалия
1
Дания
0
был в запасе
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
22:45
Сербия
1 : 3
Дания
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 88'
Сербия
1
Дания
3
минуты: 1' - 88'
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
Дания
0 : 1
Португалия
14.10.2014
14 окт. 2014
вт
21:45
минуты: 82' - 90'
Дания
0
Португалия
1
минуты: 82' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
21:45
Албания
1 : 1
Дания
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
21:45
минуты: 79' - 90'
Албания
1
Дания
1
минуты: 79' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
19:00
Дания
2 : 1
Армения
80'
80'
80'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
19:00
80'
минуты: 74' - 90'
Дания
2
Армения
1
минуты: 74' - 90'