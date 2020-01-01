Диего Лопес
№13
Вратарь
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 нояб. 1981 (38) лет
Рост
196
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Эспаньол
0
0
0
0