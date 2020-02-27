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Матч-центр
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Диего Лопес
№13
Вратарь
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 нояб. 1981 (38) лет
Рост
196
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
россия. премьер-лига
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2010/2011
2009/2010
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Эспаньол
3 : 2
Вулверхэмптон
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Эспаньол
3
Вулверхэмптон
2
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Эспаньол
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Вулверхэмптон
4
Эспаньол
0
был в запасе