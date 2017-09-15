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Сергей Нарубин
№42
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Динамо
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 0
Зенит
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
был в запасе
Динамо
0
Зенит
0
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
20:00
Анжи
1 : 3
Динамо
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
20:00
был в запасе
Анжи
1
Динамо
3
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
был в запасе
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:30
Динамо
3 : 0
Амкар
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:30
был в запасе
Динамо
3
Амкар
0
был в запасе
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
был в запасе
Динамо
0
Урал
1
был в запасе
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Динамо
2 : 2
Спартак
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
был в запасе
Динамо
2
Спартак
2
был в запасе