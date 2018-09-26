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Лента
Матч-центр
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Евгений Помазан
№32
Вратарь
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 янв. 1989 (31) год
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2008/2009
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:00
Балтика
2 : 3
Локомотив
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'