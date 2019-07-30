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Матч-центр
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Павел Лондак
№30
Вратарь
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Команда
Русенборг
Гражданство
Эстония
Дата рождения
14 мая 1980 (40) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
30.07.2019
30 июля 2019
вт
20:00
Нымме Калью
0 : 2
Селтик
30.07.2019
30 июля 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Нымме Калью
0
Селтик
2
минуты: 1' - 90'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
Селтик
5 : 0
Нымме Калью
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Селтик
5
Нымме Калью
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2019
16 июля 2019
вт
18:00
Шкендия
1 : 2
Нымме Калью
16.07.2019
16 июля 2019
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шкендия
1
Нымме Калью
2
минуты: 1' - 90'
9.07.2019
9 июля 2019
вт
19:00
Нымме Калью
0 : 1
Шкендия
9.07.2019
9 июля 2019
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Нымме Калью
0
Шкендия
1
минуты: 1' - 90'