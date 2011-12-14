Клеми Шабан
№2
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
Динамо
3 : 3
Маккаби
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 21:00
минуты: 1' - 89'
Динамо
3
Маккаби
3
минуты: 1' - 89'
1.12.2011 1 дек. 2011 чт 23:05
Маккаби
2 : 3
Бешикташ
1.12.2011 1 дек. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 54'
Маккаби
2
Бешикташ
3
минуты: 1' - 54'
3.11.2011 3 нояб. 2011 чт 21:00
Маккаби
1 : 2
Сток Сити
3.11.2011 3 нояб. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Маккаби
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Сток Сити
3 : 0
Маккаби
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Сток Сити
3
Маккаби
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
Маккаби
1 : 1
Динамо
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 22:05
был в запасе
Маккаби
1
Динамо
1
был в запасе