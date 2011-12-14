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Матч-центр
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Нир Давидович
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
Маккаби
0 : 3
Шальке-04
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
был в запасе
Маккаби
0
Шальке-04
3
был в запасе
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
АЕК
2
Маккаби
1
был в запасе
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
23:05
ФКСБ
4 : 2
Маккаби
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
4
Маккаби
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
Маккаби
5 : 0
ФКСБ
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
был в запасе
Маккаби
5
ФКСБ
0
был в запасе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Шальке-04
3 : 1
Маккаби
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Шальке-04
3
Маккаби
1
был в запасе