Рагнар Клаван
№15
Защитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Эстония
Дата рождения
30 окт. 1985 (34) года
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кальяри
18
0
0
3
0