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Лента
Матч-центр
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Рагнар Клаван
№15
Защитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Эстония
Дата рождения
30 окт. 1985 (34) года
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кальяри
18
0
0
3
0