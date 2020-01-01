Александр Кержаков
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Зенит
3
1
1
0
0