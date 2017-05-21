Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Кержаков
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
минуты: 87' - 90'
Локомотив
0
Зенит
2
минуты: 87' - 90'
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Зенит
1 : 0
Краснодар
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
был в запасе
Зенит
1
Краснодар
0
был в запасе
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:00
Крылья Советов
1 : 3
Зенит
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Зенит
3
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Ахмат
7.05.2017
7 мая 2017
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Зенит
0
Ахмат
1
минуты: 83' - 90'
1.05.2017
1 мая 2017
пн
13:00
Томь
0 : 2
Зенит
1.05.2017
1 мая 2017
пн
13:00
минуты: 87' - 90'
Томь
0
Зенит
2
минуты: 87' - 90'
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
17:00
Оренбург
0 : 1
Зенит
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
17:00
минуты: 88' - 90'
Оренбург
0
Зенит
1
минуты: 88' - 90'
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
14:00
Зенит
2 : 0
Урал
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
14:00
был в запасе
Зенит
2
Урал
0
был в запасе
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
20:00
Спартак
2 : 1
Зенит
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
20:00
был в запасе
Спартак
2
Зенит
1
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
19:00
Зенит
1 : 1
Анжи
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Зенит
1
Анжи
1
был в запасе
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
14:00
Рубин
0 : 2
Зенит
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Зенит
2
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
Зенит
2 : 0
Арсенал
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
минуты: 74' - 90'
Зенит
2
Арсенал
0
минуты: 74' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
11:30
Амкар
1 : 0
Зенит
12.03.2017
12 марта 2017
вс
11:30
был в запасе
Амкар
1
Зенит
0
был в запасе
4.03.2017
4 марта 2017
сб
16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
4.03.2017
4 марта 2017
сб
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Зенит
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
Зенит
2 : 0
Уфа
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
минуты: 77' - 90'
Зенит
2
Уфа
0
минуты: 77' - 90'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Зенит
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
минуты: 84' - 90'
Краснодар
2
Зенит
1
минуты: 84' - 90'
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:30
Зенит
3 : 1
Крылья Советов
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:30
был в запасе
Зенит
3
Крылья Советов
1
был в запасе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
17:00
Ахмат
2 : 1
Зенит
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Ахмат
2
Зенит
1
минуты: 73' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Зенит
1 : 0
Томь
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
был в запасе
Зенит
1
Томь
0
был в запасе
24.10.2016
24 окт. 2016
пн
19:30
Зенит
1 : 0
Оренбург
24.10.2016
24 окт. 2016
пн
19:30
минуты: 64' - 90'
Зенит
1
Оренбург
0
минуты: 64' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
14:00
Урал
0 : 2
Зенит
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
14:00
был в запасе
Урал
0
Зенит
2
был в запасе
Показать все игры