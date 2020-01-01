Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Никита Бурмистров
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 июля 1989 (30) лет
Рост
184
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сочи
14
0
2
4
0