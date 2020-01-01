Стипе Плетикоса
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-Лига - 2014/2015
Команда
И
П
Ж
Кр
Ростов
30
0
1
0