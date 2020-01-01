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Лента
Матч-центр
Моя команда
Стипе Плетикоса
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
Россия. Премьер-Лига - 2014/2015
Команда
И
П
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Кр
Ростов
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