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Лента
Матч-центр
Моя команда
Константин Зырянов
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-Лига - 2013/2014
Команда
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П
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Кр
Зенит
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