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Александр Орехов
№9
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 4
Томь
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
был в запасе
Сахалин
0
Томь
4
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Сокол
1 : 1
Томь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
был в запасе
Сокол
1
Томь
1
был в запасе
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
Томь
3 : 0
Химик
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:00
был в запасе
Томь
3
Химик
0
был в запасе
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Томь
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 12' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Томь
3
минуты: 12' - 90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
Томь
3 : 1
Луч
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
был в запасе
Томь
3
Луч
1
был в запасе
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:15
Крылья Советов
2 : 1
Томь
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
Томь
0 : 2
Енисей
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
был в запасе
Томь
0
Енисей
2
был в запасе
6.07.2014
6 июля 2014
вс
12:00
Сочи
0 : 1
Томь
6.07.2014
6 июля 2014
вс
12:00
был в запасе
Сочи
0
Томь
1
был в запасе