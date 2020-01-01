Элдер Поштига
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Португалия
1
0
0
0
0