Элдер Поштига
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 22:45
Португалия
1 : 0
Армения
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 22:45
минуты: 1' - 56'
Португалия
1
Армения
0
минуты: 1' - 56'