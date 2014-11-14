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Лента
Матч-центр
Моя команда
Элдер Поштига
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
испания. примера
лига европы групповой этап
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
22:45
Португалия
1 : 0
Армения
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 56'
Португалия
1
Армения
0
минуты: 1' - 56'