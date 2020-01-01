Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рауль Мейрелеш
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
англия. премьер-лига
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2015/2016
2012/2013
2010/2011
Лига Европы Плей-офф - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фенербахче
0
0
0
0
0