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Лента
Матч-центр
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Рикарду Куарежма
№17
Нападающий
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 сент. 1983 (36) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
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Бешикташ
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