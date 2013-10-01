Хорхе Фусиле
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.10.2013 1 окт. 2013 вт 21:45
Порту
1 : 2
Атлетико
1.10.2013 1 окт. 2013 вт 21:45
был в запасе
Порту
1
Атлетико
2
был в запасе
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
Аустрия
0 : 1
Порту
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
был в запасе
Аустрия
0
Порту
1
был в запасе