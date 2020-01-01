Ярослав Плашил
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 янв. 1982 (38) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бордо
16
0
1
2
0