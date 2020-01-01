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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ярослав Плашил
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 янв. 1982 (38) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
франция. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бордо
16
0
1
2
0