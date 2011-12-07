Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Скотт Чипперфилд
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
7.12.2011
7 дек. 2011
ср
22:45
Базель
2 : 1
Манчестер Юнайтед
7.12.2011
7 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 83' - 90'
Базель
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 83' - 90'
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
Оцелул
2 : 3
Базель
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
минуты: 74' - 90'
Оцелул
2
Базель
3
минуты: 74' - 90'
2.11.2011
2 нояб. 2011
ср
22:45
Бенфика
1 : 1
Базель
2.11.2011
2 нояб. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 89'
Бенфика
1
Базель
1
минуты: 1' - 89'
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
Базель
0 : 2
Бенфика
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
минуты: 85' - 90'
Базель
0
Бенфика
2
минуты: 85' - 90'
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Базель
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 78' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Базель
3
минуты: 78' - 90'