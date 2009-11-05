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Матч-центр
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Нсимба Баптиста
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ангола
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
Динамо
0 : 3
Галатасарай
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
был в запасе
Динамо
0
Галатасарай
3
был в запасе
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
22:05
Динамо
0 : 1
Панатинаикос
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Динамо
0
Панатинаикос
1
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Штурм
0 : 1
Динамо
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
минуты: 79' - 90'
Штурм
0
Динамо
1
минуты: 79' - 90'