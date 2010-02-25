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Матч-центр
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Абдул-Кадер Кейта
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
Галатасарай
1 : 2
Атлетико
66'
66'
66'
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
66'
минуты: 1' - 90'
Галатасарай
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
Атлетико
1 : 1
Галатасарай
77'
77'
77'
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
77'
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Галатасарай
1
минуты: 1' - 90'