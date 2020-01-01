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Матч-центр
Моя команда
Андерсон Луис Да Силва
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Лига чемпионов Групповой этап - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бенфика
4
0
0
2
0