Лукаш Фабиански
№1
Вратарь
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Польша
Дата рождения
18 апр. 1985 (35) лет
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Вест Хэм
15
0
1
0