Андрес Гуардадо
№18
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Мексика
Дата рождения
28 сент. 1986 (33) года
Рост
169
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
19
0
3
8
0