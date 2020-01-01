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Лента
Матч-центр
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Андрес Гуардадо
№18
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Мексика
Дата рождения
28 сент. 1986 (33) года
Рост
169
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
2012/2013
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
19
0
3
8
0