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Мариан Хад
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
Слован
2 : 3
Зальцбург
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Слован
2
Зальцбург
3
минуты: 1' - 90'
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
23:05
Атлетик
2 : 1
Слован
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Слован
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
ПСЖ
1 : 0
Слован
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Слован
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Слован
0 : 0
ПСЖ
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Слован
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Зальцбург
3 : 0
Слован
53'
53'
53'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
3
Слован
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Слован
1 : 2
Атлетик
45'
45'
45'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 87'
Слован
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 87'