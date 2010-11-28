Дмитрий Хохлов
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Динамо
1 : 1
Спартак
38'
38'
38'
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
38'
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 19:00
Динамо
2 : 2
Рубин
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 19:00
минуты: 87' - 90'
Динамо
2
Рубин
2
минуты: 87' - 90'
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 18:30
Ростов
1 : 1
Динамо
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 18:30
был в запасе
Ростов
1
Динамо
1
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:00
Динамо
4 : 1
Сибирь
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:00
минуты: 85' - 90'
Динамо
4
Сибирь
1
минуты: 85' - 90'
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:15
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:15
был в запасе
Динамо
0
ЦСКА
0
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:15
Динамо
4 : 0
Анжи
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:15
был в запасе
Динамо
4
Анжи
0
был в запасе
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 82' - 90'
Амкар
0
Динамо
1
минуты: 82' - 90'
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 14:45
Динамо
0 : 3
Спартак-Нальчик
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 14:45
минуты: 80' - 90'
Динамо
0
Спартак-Нальчик
3
минуты: 80' - 90'
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 12:45
минуты: 68' - 90'
Томь
1
Динамо
0
минуты: 68' - 90'
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 15:00
Зенит
1 : 1
Динамо
17'
17'
17'
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
31.07.2010 31 июля 2010 сб 20:00
Динамо
1 : 1
Крылья Советов
70'
70'
70'
31.07.2010 31 июля 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
24.07.2010 24 июля 2010 сб 20:00
Рубин
2 : 0
Динамо
90'
90'
90'
24.07.2010 24 июля 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
Динамо
3 : 2
Ростов
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
9.07.2010 9 июля 2010 пт 13:15
Сибирь
2 : 2
Динамо
9.07.2010 9 июля 2010 пт 13:15
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2010 11 мая 2010 вт 19:30
Анжи
1 : 1
Динамо
11.05.2010 11 мая 2010 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
5.05.2010 5 мая 2010 ср 20:00
Динамо
1 : 1
Амкар
5.05.2010 5 мая 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2010 1 мая 2010 сб 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Динамо
1.05.2010 1 мая 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 15:15
был в запасе
Динамо
1
Сатурн
0
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 13:00
Ахмат
1 : 1
Динамо
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 13:00
был в запасе
Ахмат
1
Динамо
1
был в запасе
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