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Дмитрий Хохлов
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Динамо
1 : 1
Спартак
38'
38'
38'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
38'
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
19:00
Динамо
2 : 2
Рубин
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
19:00
минуты: 87' - 90'
Динамо
2
Рубин
2
минуты: 87' - 90'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
18:30
Ростов
1 : 1
Динамо
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
18:30
был в запасе
Ростов
1
Динамо
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:00
Динамо
4 : 1
Сибирь
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:00
минуты: 85' - 90'
Динамо
4
Сибирь
1
минуты: 85' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:15
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:15
был в запасе
Динамо
0
ЦСКА
0
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:15
Динамо
4 : 0
Анжи
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:15
был в запасе
Динамо
4
Анжи
0
был в запасе
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
13:00
минуты: 82' - 90'
Амкар
0
Динамо
1
минуты: 82' - 90'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
14:45
Динамо
0 : 3
Спартак-Нальчик
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
14:45
минуты: 80' - 90'
Динамо
0
Спартак-Нальчик
3
минуты: 80' - 90'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
минуты: 68' - 90'
Томь
1
Динамо
0
минуты: 68' - 90'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
15:00
Зенит
1 : 1
Динамо
17'
17'
17'
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
31.07.2010
31 июля 2010
сб
20:00
Динамо
1 : 1
Крылья Советов
70'
70'
70'
31.07.2010
31 июля 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
24.07.2010
24 июля 2010
сб
20:00
Рубин
2 : 0
Динамо
90'
90'
90'
24.07.2010
24 июля 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
17.07.2010
17 июля 2010
сб
20:00
Динамо
3 : 2
Ростов
17.07.2010
17 июля 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
13:15
Сибирь
2 : 2
Динамо
9.07.2010
9 июля 2010
пт
13:15
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2010
11 мая 2010
вт
19:30
Анжи
1 : 1
Динамо
11.05.2010
11 мая 2010
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
Динамо
1 : 1
Амкар
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2010
1 мая 2010
сб
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Динамо
1.05.2010
1 мая 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
15:15
был в запасе
Динамо
1
Сатурн
0
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
13:00
Ахмат
1 : 1
Динамо
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
13:00
был в запасе
Ахмат
1
Динамо
1
был в запасе
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