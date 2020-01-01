Кирилл Комбаров
№9
Защитник
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1987 (33) года
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
15
0
3
2
0