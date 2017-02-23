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Жидрунас Карчемарскас
№99
Вратарь
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
минуты: 1' - 90'