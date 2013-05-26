Виталий Гришин
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Амкар
0 : 0
Зенит
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
был в запасе
Амкар
0
Зенит
0
был в запасе
17.05.2013 17 мая 2013 пт 16:00
Амкар
3 : 2
Ростов
17.05.2013 17 мая 2013 пт 16:00
был в запасе
Амкар
3
Ростов
2
был в запасе
11.05.2013 11 мая 2013 сб 18:30
Кубань
4 : 0
Амкар
11.05.2013 11 мая 2013 сб 18:30
был в запасе
Кубань
4
Амкар
0
был в запасе
5.05.2013 5 мая 2013 вс 15:00
Амкар
2 : 4
Локомотив
5.05.2013 5 мая 2013 вс 15:00
минуты: 66' - 90'
Амкар
2
Локомотив
4
минуты: 66' - 90'
8.03.2013 8 марта 2013 пт 15:00
Краснодар
2 : 1
Амкар
8.03.2013 8 марта 2013 пт 15:00
был в запасе
Краснодар
2
Амкар
1
был в запасе
8.12.2012 8 дек. 2012 сб 11:00
Амкар
0 : 2
Крылья Советов
8.12.2012 8 дек. 2012 сб 11:00
минуты: 75' - 90'
Амкар
0
Крылья Советов
2
минуты: 75' - 90'
3.12.2012 3 дек. 2012 пн 17:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
3.12.2012 3 дек. 2012 пн 17:00
минуты: 58' - 90'
Мордовия
1
Амкар
1
минуты: 58' - 90'
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 14:30
Амкар
1 : 2
Анжи
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 14:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 12:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 12:30
минуты: 78' - 90'
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 78' - 90'
5.08.2012 5 авг. 2012 вс 18:00
Анжи
1 : 0
Амкар
5.08.2012 5 авг. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 51'
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 51'
28.07.2012 28 июля 2012 сб 15:30
Амкар
3 : 1
ЦСКА
28.07.2012 28 июля 2012 сб 15:30
был в запасе
Амкар
3
ЦСКА
1
был в запасе
22.07.2012 22 июля 2012 вс 14:00
Зенит
2 : 0
Амкар
22.07.2012 22 июля 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 58'
Зенит
2
Амкар
0
минуты: 1' - 58'