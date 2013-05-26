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Виталий Гришин
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Амкар
0 : 0
Зенит
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Амкар
0
Зенит
0
был в запасе
17.05.2013
17 мая 2013
пт
16:00
Амкар
3 : 2
Ростов
17.05.2013
17 мая 2013
пт
16:00
был в запасе
Амкар
3
Ростов
2
был в запасе
11.05.2013
11 мая 2013
сб
18:30
Кубань
4 : 0
Амкар
11.05.2013
11 мая 2013
сб
18:30
был в запасе
Кубань
4
Амкар
0
был в запасе
5.05.2013
5 мая 2013
вс
15:00
Амкар
2 : 4
Локомотив
5.05.2013
5 мая 2013
вс
15:00
минуты: 66' - 90'
Амкар
2
Локомотив
4
минуты: 66' - 90'
8.03.2013
8 марта 2013
пт
15:00
Краснодар
2 : 1
Амкар
8.03.2013
8 марта 2013
пт
15:00
был в запасе
Краснодар
2
Амкар
1
был в запасе
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
11:00
Амкар
0 : 2
Крылья Советов
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
11:00
минуты: 75' - 90'
Амкар
0
Крылья Советов
2
минуты: 75' - 90'
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
17:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
17:00
минуты: 58' - 90'
Мордовия
1
Амкар
1
минуты: 58' - 90'
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
14:30
Амкар
1 : 2
Анжи
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
14:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
12:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
12:30
минуты: 78' - 90'
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 78' - 90'
5.08.2012
5 авг. 2012
вс
18:00
Анжи
1 : 0
Амкар
5.08.2012
5 авг. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 51'
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 51'
28.07.2012
28 июля 2012
сб
15:30
Амкар
3 : 1
ЦСКА
28.07.2012
28 июля 2012
сб
15:30
был в запасе
Амкар
3
ЦСКА
1
был в запасе
22.07.2012
22 июля 2012
вс
14:00
Зенит
2 : 0
Амкар
22.07.2012
22 июля 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 58'
Зенит
2
Амкар
0
минуты: 1' - 58'