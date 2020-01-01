Александр Шешуков
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 апр. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Кубок - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Балтика
1
0
0
1
0