Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Шешуков
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 апр. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Россия. Кубок - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Балтика
1
0
0
1
0