Артем Ребров
№32
Вратарь
Подписаться
Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 марта 1984 (36) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Спартак
1
0
0
0