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Лента
Матч-центр
Моя команда
Артем Ребров
№32
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 марта 1984 (36) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
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Спартак
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