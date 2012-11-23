Алексей Абрамов
№29
Полузащитник
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2012 23 нояб. 2012 пт 17:00
Шинник
2 : 2
СКА-Хабаровск
23.11.2012 23 нояб. 2012 пт 17:00
был в запасе
Шинник
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 17:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 17:00
был в запасе
Волгарь
1
Шинник
1
был в запасе
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 17:30
Шинник
3 : 2
Торпедо
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 17:30
был в запасе
Шинник
3
Торпедо
2
был в запасе
5.11.2012 5 нояб. 2012 пн 15:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Шинник
5.11.2012 5 нояб. 2012 пн 15:00
минуты: 76' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Шинник
2
минуты: 76' - 90'
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 15:00
Новокузнецк
1 : 0
Шинник
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 15:00
был в запасе
Новокузнецк
1
Шинник
0
был в запасе
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 17:00
Шинник
1 : 1
Урал
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 17:00
был в запасе
Шинник
1
Урал
1
был в запасе
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 16:00
Сочи
3 : 1
Шинник
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 16:00
был в запасе
Сочи
3
Шинник
1
был в запасе
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Шинник
2
был в запасе
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 19:00
Шинник
0 : 2
Балтика
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 19:00
был в запасе
Шинник
0
Балтика
2
был в запасе
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 19:00
Шинник
0 : 0
Сибирь
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 19:00
был в запасе
Шинник
0
Сибирь
0
был в запасе
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 15:00
Томь
3 : 1
Шинник
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 15:00
минуты: 88' - 90'
Томь
3
Шинник
1
минуты: 88' - 90'
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 17:00
Шинник
1 : 0
Ротор
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 17:00
был в запасе
Шинник
1
Ротор
0
был в запасе
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 18:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 18:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90'
6.08.2012 6 авг. 2012 пн 18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
6.08.2012 6 авг. 2012 пн 18:00
минуты: 78' - 90'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 78' - 90'
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Шинник
0 : 1
Спартак-Нальчик
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
минуты: 87' - 90'
Шинник
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 87' - 90'