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Алексей Абрамов
№29
Полузащитник
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2012/2013
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
17:00
Шинник
2 : 2
СКА-Хабаровск
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
17:00
был в запасе
Шинник
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:00
был в запасе
Волгарь
1
Шинник
1
был в запасе
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
Шинник
3 : 2
Торпедо
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
был в запасе
Шинник
3
Торпедо
2
был в запасе
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Шинник
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
15:00
минуты: 76' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Шинник
2
минуты: 76' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Шинник
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
был в запасе
Новокузнецк
1
Шинник
0
был в запасе
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
Шинник
1 : 1
Урал
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
был в запасе
Шинник
1
Урал
1
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
Сочи
3 : 1
Шинник
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
16:00
был в запасе
Сочи
3
Шинник
1
был в запасе
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Шинник
2
был в запасе
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
19:00
Шинник
0 : 2
Балтика
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
19:00
был в запасе
Шинник
0
Балтика
2
был в запасе
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
19:00
Шинник
0 : 0
Сибирь
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
19:00
был в запасе
Шинник
0
Сибирь
0
был в запасе
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
15:00
Томь
3 : 1
Шинник
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
15:00
минуты: 88' - 90'
Томь
3
Шинник
1
минуты: 88' - 90'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
17:00
Шинник
1 : 0
Ротор
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
17:00
был в запасе
Шинник
1
Ротор
0
был в запасе
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:00
Шинник
1 : 1
Волгарь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90'
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
18:00
минуты: 78' - 90'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 78' - 90'
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
Шинник
0 : 1
Спартак-Нальчик
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
минуты: 87' - 90'
Шинник
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 87' - 90'