Александр Рязанцев
№7
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 сент. 1986 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Торпедо
1
0
0
0
0