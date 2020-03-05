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Лента
Матч-центр
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Александр Рязанцев
№7
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 сент. 1986 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2008/2009
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'