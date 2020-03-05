Александр Рязанцев
№7
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 сент. 1986 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.03.2020 5 марта 2020 чт 19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
5.03.2020 5 марта 2020 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'