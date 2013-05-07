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Дмитрий Мичков
№66
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
7.05.2013
7 мая 2013
вт
18:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
7.05.2013
7 мая 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
18:00
Шинник
1 : 0
Уфа
83'
83'
83'
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Шинник
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
18:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
15:00
Сибирь
2 : 2
Шинник
90'
90'
90'
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
25.03.2013
25 марта 2013
пн
18:00
Шинник
2 : 1
Томь
25.03.2013
25 марта 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
18.03.2013
18 марта 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Шинник
18.03.2013
18 марта 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2013
12 марта 2013
вт
18:00
Шинник
1 : 0
Салют
12.03.2013
12 марта 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'