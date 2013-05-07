Дмитрий Мичков
№66
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.05.2013 7 мая 2013 вт 18:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
7.05.2013 7 мая 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 18:00
Шинник
1 : 0
Уфа
83'
83'
83'
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Шинник
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2013 8 апр. 2013 пн 18:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.04.2013 8 апр. 2013 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
1.04.2013 1 апр. 2013 пн 15:00
Сибирь
2 : 2
Шинник
90'
90'
90'
1.04.2013 1 апр. 2013 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
25.03.2013 25 марта 2013 пн 18:00
Шинник
2 : 1
Томь
25.03.2013 25 марта 2013 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
18.03.2013 18 марта 2013 пн 18:00
Ротор
0 : 0
Шинник
18.03.2013 18 марта 2013 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2013 12 марта 2013 вт 18:00
Шинник
1 : 0
Салют
12.03.2013 12 марта 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'