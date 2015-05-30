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Гогита Гогуа
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 80'
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 80'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Енисей
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
минуты: 1' - 88'
СКА-Хабаровск
3
Енисей
1
минуты: 1' - 88'
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Оренбург
3.05.2015
3 мая 2015
вс
9:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
3
минуты: 46' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Волгарь
4 : 0
СКА-Хабаровск
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 55'
Волгарь
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 55'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
7'
7'
7'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
минуты: 1' - 74'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Анжи
65'
65'
65'
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 78'
СКА-Хабаровск
1
Анжи
1
минуты: 1' - 78'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Шинник
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 82'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Крылья Советов
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 61'
СКА-Хабаровск
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 61'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
57'
50'
57'
50'
57'
50'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
57'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
8:00
минуты: 1' - 62'
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 62'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
Волга
6 : 0
СКА-Хабаровск
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Волга
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
47'
47'
47'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
47'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
38'
38'
38'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
38'
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
90'
90'
90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
7:00
90'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
90'
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
48'
48'
48'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Томь
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Томь
3
минуты: 46' - 90'
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