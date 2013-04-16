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Мирза Алборов
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
18:00
Салют
0 : 1
Спартак-Нальчик
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
18:00
был в запасе
Салют
0
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
2.04.2013
2 апр. 2013
вт
18:00
Салют
1 : 0
Новокузнецк
2.04.2013
2 апр. 2013
вт
18:00
был в запасе
Салют
1
Новокузнецк
0
был в запасе
25.03.2013
25 марта 2013
пн
14:00
Енисей
1 : 1
Салют
25.03.2013
25 марта 2013
пн
14:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
1
Салют
1
минуты: 46' - 90'
12.03.2013
12 марта 2013
вт
18:00
Шинник
1 : 0
Салют
12.03.2013
12 марта 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 0
Нефтехимик
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
16:00
Салют
1 : 1
Уфа
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
Балтика
2 : 0
Салют
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:30
был в запасе
Балтика
2
Салют
0
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 1
Химки
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 0
Салют
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 78'
Томь
2
Салют
0
минуты: 1' - 78'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
Сочи
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
19:30
Волгарь
1 : 0
Салют
85'
85'
85'
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Салют
1 : 1
Торпедо
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 65'
Салют
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 65'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Салют
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Салют
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
СКА-Хабаровск
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
13:00
Новокузнецк
1 : 0
Салют
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
13:00
минуты: 1' - 80'
Новокузнецк
1
Салют
0
минуты: 1' - 80'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 1
Енисей
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 37'
Салют
2
Енисей
1
минуты: 1' - 37'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Урал
2 : 0
Салют
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 69'
Урал
2
Салют
0
минуты: 1' - 69'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 0
Шинник
28'
28'
28'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
Нефтехимик
3 : 0
Салют
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
минуты: 1' - 77'
Нефтехимик
3
Салют
0
минуты: 1' - 77'
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