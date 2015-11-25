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Матч-центр
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Петр Немов
№5
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Арсенал
1 : 2
Томь
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
минуты: 70' - 90'
Арсенал
1
Томь
2
минуты: 70' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Томь
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 65' - 90'
КАМАЗ
0
Томь
1
минуты: 65' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
Томь
2 : 1
Балтика
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Томь
43'
43'
43'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
16:00
Томь
1 : 0
Волга
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
16:00
минуты: 85' - 90'
Томь
1
Волга
0
минуты: 85' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
Томь
2 : 0
СКА-Хабаровск
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 62'
Томь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
Луч
0 : 3
Томь
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Томь
3
минуты: 1' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Томь
1 : 1
Тюмень
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
15:00
Енисей
1 : 2
Томь
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Томь
2
минуты: 1' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 19' - 90'
Томь
1
Волгарь
1
минуты: 19' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
20:30
Шинник
0 : 1
Томь
13'
13'
13'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
20:30
13'
минуты: 1' - 61'
Шинник
0
Томь
1
минуты: 1' - 61'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
15:30
Томь
1 : 0
Оренбург
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
16:00
Томь
4 : 0
Армавир
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 80' - 90'
Томь
4
Армавир
0
минуты: 80' - 90'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
Томь
3 : 2
Тосно
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
минуты: 74' - 90'
Томь
3
Тосно
2
минуты: 74' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
Томь
1 : 3
Арсенал
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
минуты: 1' - 54'
Томь
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 54'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:45
Томь
2 : 3
Зенит-2
27.07.2015
27 июля 2015
пн
16:45
был в запасе
Томь
2
Зенит-2
3
был в запасе