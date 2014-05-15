Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Махач Гаджиев
№91
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 76' - 90'
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 76' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Краснодар
1 : 0
Анжи
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
был в запасе
Краснодар
1
Анжи
0
был в запасе
4.05.2014
4 мая 2014
вс
18:00
Анжи
3 : 0
Ахмат
4.05.2014
4 мая 2014
вс
18:00
был в запасе
Анжи
3
Ахмат
0
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 52'
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 1' - 52'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Анжи
1 : 2
Зенит
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 53' - 90'
Анжи
1
Зенит
2
минуты: 53' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
Локомотив
0 : 0
Анжи
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
12:30
минуты: 70' - 90'
Локомотив
0
Анжи
0
минуты: 70' - 90'
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
15:00
Анжи
4 : 0
Динамо
81'
81'
81'
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
15:00
81'
минуты: 38' - 90'
Анжи
4
Динамо
0
минуты: 38' - 90'
29.03.2014
29 марта 2014
сб
12:30
Урал
2 : 1
Анжи
29.03.2014
29 марта 2014
сб
12:30
был в запасе
Урал
2
Анжи
1
был в запасе
24.03.2014
24 марта 2014
пн
16:00
Анжи
0 : 3
ЦСКА
24.03.2014
24 марта 2014
пн
16:00
был в запасе
Анжи
0
ЦСКА
3
был в запасе
17.03.2014
17 марта 2014
пн
18:00
Спартак
2 : 2
Анжи
17.03.2014
17 марта 2014
пн
18:00
был в запасе
Спартак
2
Анжи
2
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
Амкар
2 : 1
Динамо
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
13:45
был в запасе
Амкар
2
Динамо
1
был в запасе
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
18:00
Локомотив
4 : 0
Амкар
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 23'
Локомотив
4
Амкар
0
минуты: 1' - 23'
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
18:00
Волга
0 : 2
Амкар
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 90' - 90'
Волга
0
Амкар
2
минуты: 90' - 90'
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
минуты: 1' - 54'
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 1' - 54'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
17:00
Амкар
0 : 0
Рубин
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 87'
Амкар
0
Рубин
0
минуты: 1' - 87'
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
19:00
минуты: 1' - 57'
ЦСКА
2
Амкар
1
минуты: 1' - 57'
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
16:45
Амкар
2 : 1
Спартак
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
16:45
минуты: 1' - 89'
Амкар
2
Спартак
1
минуты: 1' - 89'
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
12:30
Урал
0 : 0
Амкар
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2013
4 авг. 2013
вс
15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
4.08.2013
4 авг. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 56'
Амкар
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 56'
29.07.2013
29 июля 2013
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Амкар
29.07.2013
29 июля 2013
пн
19:00
минуты: 76' - 90'
Краснодар
2
Амкар
1
минуты: 76' - 90'
Показать все игры