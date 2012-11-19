Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Бурмистров
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 0
Нефтехимик
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
18:00
был в запасе
Салют
2
Нефтехимик
0
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 82' - 90'
Салют
1
Ротор
0
минуты: 82' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Салют
1 : 1
Торпедо
90'
90'
90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 73' - 90'
Салют
1
Торпедо
1
минуты: 73' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Салют
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 90' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Салют
0
минуты: 90' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
СКА-Хабаровск
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
минуты: 78' - 90'
Салют
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 78' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 1
Енисей
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
минуты: 90' - 90'
Салют
2
Енисей
1
минуты: 90' - 90'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Урал
2 : 0
Салют
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
был в запасе
Урал
2
Салют
0
был в запасе
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 0
Шинник
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 77' - 90'
Салют
0
Шинник
0
минуты: 77' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
Нефтехимик
3 : 0
Салют
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
был в запасе
Нефтехимик
3
Салют
0
был в запасе
30.07.2012
30 июля 2012
пн
17:00
Уфа
1 : 1
Салют
30.07.2012
30 июля 2012
пн
17:00
минуты: 73' - 90'
Уфа
1
Салют
1
минуты: 73' - 90'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
20:00
Салют
1 : 2
Сибирь
81'
81'
81'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
20:00
минуты: 71' - 90'
Салют
1
Сибирь
2
минуты: 71' - 90'