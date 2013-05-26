Сергей Волков
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Амкар
0 : 0
Зенит
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
был в запасе
Амкар
0
Зенит
0
был в запасе
17.05.2013 17 мая 2013 пт 16:00
Амкар
3 : 2
Ростов
17.05.2013 17 мая 2013 пт 16:00
минуты: 86' - 90'
Амкар
3
Ростов
2
минуты: 86' - 90'
5.04.2013 5 апр. 2013 пт 16:00
Амкар
1 : 1
Динамо
5.04.2013 5 апр. 2013 пт 16:00
был в запасе
Амкар
1
Динамо
1
был в запасе
31.03.2013 31 марта 2013 вс 12:30
Волга
1 : 1
Амкар
31.03.2013 31 марта 2013 вс 12:30
минуты: 87' - 90'
Волга
1
Амкар
1
минуты: 87' - 90'
8.12.2012 8 дек. 2012 сб 11:00
Амкар
0 : 2
Крылья Советов
8.12.2012 8 дек. 2012 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
3.12.2012 3 дек. 2012 пн 17:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
3.12.2012 3 дек. 2012 пн 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Амкар
1
был в запасе
3.11.2012 3 нояб. 2012 сб 12:00
Амкар
0 : 3
Кубань
90'
90'
90'
3.11.2012 3 нояб. 2012 сб 12:00
минуты: 79' - 90'
Амкар
0
Кубань
3
минуты: 79' - 90'
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:30
Локомотив
1 : 2
Амкар
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:30
был в запасе
Локомотив
1
Амкар
2
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 12:00
Амкар
0 : 1
Ахмат
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 12:00
минуты: 58' - 90'
Амкар
0
Ахмат
1
минуты: 58' - 90'
7.10.2012 7 окт. 2012 вс 14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
7.10.2012 7 окт. 2012 вс 14:45
минуты: 73' - 90'
Рубин
0
Амкар
1
минуты: 73' - 90'
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 15:30
Амкар
1 : 3
Спартак
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 15:30
минуты: 1' - 50'
Амкар
1
Спартак
3
минуты: 1' - 50'
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 13:00
Амкар
2 : 2
Краснодар
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 13:00
был в запасе
Амкар
2
Краснодар
2
был в запасе
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
Крылья Советов
0 : 2
Амкар
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 17:00
минуты: 75' - 90'
Крылья Советов
0
Амкар
2
минуты: 75' - 90'
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 14:00
Амкар
0 : 0
Мордовия
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 54'
Амкар
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 54'
28.07.2012 28 июля 2012 сб 15:30
Амкар
3 : 1
ЦСКА
28.07.2012 28 июля 2012 сб 15:30
был в запасе
Амкар
3
ЦСКА
1
был в запасе